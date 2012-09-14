Эксперт рассказал о нарушении №1 на выборах

{1-} Самым распространенным нарушением на предстоящих выборах в Верховную Раду станет подкуп. Это - «нарушение номер один».

Об этом в комментарии «Главреду» заявил директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір» Сергей Таран.

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«Самое распространённое нарушение – это подкуп избирателей и использование админресурса ради подкупа. Особенно хорошо это прослеживается по мажоритарным округам, когда голоса покупаются либо напрямую, либо через админресурс, а люди берут открепительные талоны итак далее».

«То есть деньги для избирателей в обмен на голоса или административное влияние – это нарушение номер один», – считает политолог.

Больше о том, как кандидаты в нардепы чаще всего нарушают избирательное законодательство, и несут ли за это какое-либо наказание ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

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