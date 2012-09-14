Кандидаты в депутаты покупают голоса украинцев за 50 гривен

{1-} Во время предстоящих выборов в Верховную Раду основные нарушения связаны с непрямым подкупом избирателей. Однако украинцам также раздают и деньги – то 50, 100 грн.

Об этом в комментарии «Главреду» заявил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

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«Речь идёт о раздаче пайков, подарков, постройке детских площадок и так далее. Однако уже мы зафиксировали и ряд фактов прямого денежного подкупа избирателей. Он организовывается уже в нескольких округах, при этом формируются пирамиды по скупке голосов», - заявил эксперт.

«Раздаются деньги (где-то больше, где-то меньше – то 50, то 100 гривен). Эти технологии очень действенны и оказывают существенное влияние на избирателя», – резюмировал Черненко.

Больше о том, как кандидаты в нардепы чаще всего нарушают избирательное законодательство, и несут ли за это какое-либо наказание ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

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