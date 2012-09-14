Луценко заявил, что после двух «отсидок» самое интересное только начинается

{1-} Экс-министр МВД Юрий Луценко, отбывающий наказание в Менской колонии считает, что после двух судимостей для политика в Украине начинается самое интересное и готов продолжить политическую карьеру.

Об этом он сказал в интервью журналу Фокус.

«Карьеру политика я еще не завершил. Наоборот, после двух судимостей в нашей стране все самое интересное только начинается, поэтому с мемуарами пока подождем. Сразу после выборов я начну работать над созданием широкой надпартийной организации демократических избирателей «За нового президента». Сейчас связываюсь с единомышленниками, готовим алгоритм действий», - отметил он.

Как сообщал «Главред» ранее, 31 августа Юрий Луценко был этапирован в Менскую колонию Черниговской области.



Напомним, 27 февраля 2012 года Печерский районный суд Киева признал Юрия Луценко виновным в совершении ряда должностных преступлений и приговорил его к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд признал Луценко виновным в превышении полномочий при приеме на работу своего водителя, начисления ему завышенной зарплаты и предоставления квартиры, а также в растрате бюджетных средств на празднование Дня милиции. Досудебное следствие по уголовному делу в отношении экс-главы МВД и еще трех бывших сотрудников ведомства установило, что они нанесли государству ущерб в размере более 970 тысяч гривен.

3 июля Европейский суд по правам человека признал незаконным арест экс-министра внутренних дел Юрия Луценко — он был произведен с нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу и личную неприкосновенность). Кроме того, Европейский суд признал нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека в деле Луценко. Фактически это означает, что экс-министр признан политическим заключенным.

17 августа Печерский районный суд признал виновным экс-главу МВД Украины Юрия Луценко в халатности при продлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка Валентина Давиденко и приговорил к 2 годам ограничения свободы.

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