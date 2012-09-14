Луценко готов шить рукавицы с автографом

{1-} Бывший глава украинской милиции Юрий Луценко, отбывающий наказание в Менской колонии заявил, что готов работать с заключенными и не ждет привилегий. А рукавицы, которые он будет шить, станут хорошим агитационным материалом.

Об этом он сказал в интервью журналу Фокус.

«Я готов делать все, что должны делать заключенные этой колонии. Никаких поблажек и привилегий мне не нужно. Более того, я готов использовать предложенную мне швейную работу как продолжение своей политической деятельности. Думаю, брезентовые рукавицы с надписью «Судьба Украины в твоих руках» и моей подписью станут хорошим агитационным материалом в ходе нынешней предвыборной кампании», - сказал он.

Как сообщал «Главред» ранее, 31 августа Юрий Луценко был этапирован в Менскую колонию Черниговской области.



Напомним, 27 февраля 2012 года Печерский районный суд Киева признал Юрия Луценко виновным в совершении ряда должностных преступлений и приговорил его к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд признал Луценко виновным в превышении полномочий при приеме на работу своего водителя, начисления ему завышенной зарплаты и предоставления квартиры, а также в растрате бюджетных средств на празднование Дня милиции. Досудебное следствие по уголовному делу в отношении экс-главы МВД и еще трех бывших сотрудников ведомства установило, что они нанесли государству ущерб в размере более 970 тысяч гривен.

3 июля Европейский суд по правам человека признал незаконным арест экс-министра внутренних дел Юрия Луценко — он был произведен с нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу и личную неприкосновенность). Кроме того, Европейский суд признал нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека в деле Луценко. Фактически это означает, что экс-министр признан политическим заключенным.

17 августа Печерский районный суд признал виновным экс-главу МВД Украины Юрия Луценко в халатности при продлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка Валентина Давиденко и приговорил к 2 годам ограничения свободы.

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