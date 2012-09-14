В Ливадийском дворце Янукович открыл заседания Ялтинской встречи

{1-} Пленарная часть 9-й ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES) открывается выступлениями Президента Украины Виктора Януковича и Премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Основной темой встречи YES станут ключевые трансформации, которые уже сегодня формируют будущее глобального мира и дискуссии относительно будущего мировой экономики, передает УНН.

Как сообщал Главред ранее, вечером 13 сентября в одном из самых дорогих отелей Ялты состоялось неофициальное открытие 9-го форума Ялтинской европейской стратегии (YES), на котором прозвучало немало важных заявлений.

Наибольшее внимание привлекло к себе признание комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Евросоюза Штефана Фюле. Политик подчеркнул европейские перспективы Украины, напомнив в то же время на необходимости устранения тех факторов, которые блокируют западный вектор развития страны.

Справка. Ялтинская европейская стратегия (YES) – независимая организация, основанная в 2004 году украинским бизнесменом Виктором Пинчуком. YES является крупнейшим в Восточной Европе общественным институтом публичной дипломатии, который поддерживает открытый и равноправный диалог по глобальным проблемам между ЕС, Украиной, Россией и т.п.

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