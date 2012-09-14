Папа Римский отправился в Ливан с апостольским визитом

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Папа Римский Бенедикт ХVI 14 сентября начал 60-часовой апостольский визит в Ливанскую республику. Поездка посвященна оглашению "манифеста" (синодального уложения) по Ближнему Востоку.

Это путешествие станет 24-м зарубежным паломничеством 85-летнего понтифика и продлится до конца 16 сентября, сообщает ИТАР-ТАСС.

Официальным девизом визита выбрано евангельское благословение "Pax Vobis!" (Да пребудет с вами Господь – лат.), рабочим языком речей и проповедей понтифика в эти дни будет французский.

Обозреватели единодушно называют эту миссию одной из самых трудных за семь с лишним лет понтификата Йозефа Ратцингера. Она проходит на фоне затянувшегося кризиса в соседней Сирии, уже унесшего десятки тысяч жизней, а также массовой в эти дни вспышки насилия против американских учреждений в арабском мире, вызванной показом фильма, оскорбившего религиозные чувства мусульман.

В окружении предстоятеля Римско-католической церкви подчеркивают, что суверен Ватикана несет с собой послание мира, поддержки ближневосточных христиан и призыв к соблюдению прав человека, к диалогу адептов всех верований и религий в этом многострадальном регионе.

Напомним, ватиканская дипломатия занимает весьма прагматичную и взвешенную позицию по сирийскому кризису. На берегах Тибра вспоминают в этой связи высокую цену, заплаченную иракскими христианами за свержение диктаторского режима Саддама Хусейна, и действуют в направлении уменьшения насилия в Сирии и удовлетворения законных устремлений ее народа, сохранения территориального единства этой арабской страны, при поддержке международного сообщества, подчеркивают в администрации папского города-государства.

В паломничестве римского первосвященника сопровождает большая делегация католических иерархов, в том числе государственный секретарь (глава правительства) Святого Престола кардинал Тарчизио Бертоне и его заместитель Анджело Беччиу, префект конгрегации восточных церквей Леонардо Сандри, председатель Папского совета по межрелигиозному диалогу французский кардинал Жан-Луи Туран, глава Папского совета по христианскому единству немецкий кардинал, недавно возведенный в этот сан Курт Кох, архиепископ Никола Этерович, генеральный секретарь Синода.

На борту самолета, кроме личных врачей, секретарей и охраны (во главе с начальником ватиканской жандармерии командором Доменико Джани) находятся также главный редактор папского официоза "Оссерваторе романо" профессор Джан Мария Виан и более сорока журналистов, представляющих ведущие мировые СМИ.

фото, видео: benediktxvi.ru , youtube.com / vatican

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