ЦИК изменил порядок формирования избиркомов

{1-} Центризбирком изменил порядок проведения жеребьевки по включению кандидатур в состав участковых избирательных комиссий на выборах Верховной Рады.

За соответствующий проект постановления проголосовали 8 членов комиссии, против - 2, воздержались - 2.

Этим постановлением ЦИК внесла изменения в соответствующий порядок проведения жеребьевки, утвержденный 17 мая, передаёт Украинская правда

Докладчик проекта член ЦИК Александр Шелестов отметил, что проектом предлагается каждой окружной избирательной комиссии путем проведения одной процедуры жеребьевки включать в состав участковых комиссий кандидатуры от субъектов избирательного процесса.

Ранее предполагалось, что такие жеребьевки будут проводиться отдельно по каждой участковой комиссии определенного округа.

При обсуждении представитель "Батькивщины" Руслан Князевич раскритиковал это решение в связи с тем, что до жеребьевки осталось 5 дней, и недопустимо менять ее порядок, принятый еще в мае.

"Это означает только одно: взять под контроль все участковые избирательные комиссии, и это означает окончание разговоров о честных выборах", - сказал он.

Также Князевич подчеркнул, что Центризбирком фактически лишает субъектов избирательного процесса права обжаловать это решение в связи с тем, что для соблюдения процедуры его обжалования понадобится больше времени, чем осталось до начала жеребьевки.

Ранее «Главред» сообщал, что итогам жеребьевки, проведенной ЦИКом, право на включение своих кандидатур в состав окружных комиссий помимо пяти парламентских фракций получили 19 партий из 81, подавших представления.

В частности, квоту на включение своих членов во все 225 окружкомов получили партии «Молодежь к власти» и «Братство», выдвинувшие по 1 кандидату в мажоритарных округах, «Русь единая» (3 кандидата), в 221 окружкоме – партия «Русское единство» (5 кандидатов), в 220-ти – «Союз анархистов Украины» (1 кандидат), в 212-ти – партия «Єдина родина» (1 кандидат).

В то же время партии УДАР и «Свобода» не получат ни одного места в составе окружкомов.

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