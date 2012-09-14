Янукович пообещал Европе, что путь интеграции Украина пройдет до конца

{1-} Президент Виктор Янукович заявил, что евроинтеграция Украины в последнее время замедлилась из-за появления дополнительных вопросов Евросоюза к Украине, однако они будут сняты после парламентских выборов.

Об этом он сказал он, выступая на 9-й Ялтинской ежегодной встрече, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Убежден, что после парламентских выборов все опасения будут сняты, и путь интеграции с ЕС будет пройден до конца», - заявил Янукович.

Ранее «Главред» сообщал, что в пятницу, 14 сентября, в Ялте открылась пленарная часть 9-й ежегодной встречи «Ялтинской европейской стратегии» (YES). Ее открыли выступления Президента Виктора Януковича и премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Основной темой встречи YES станут ключевые трансформации, которые уже сегодня формируют будущее глобального мира и дискуссии относительно будущего мировой экономики,

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