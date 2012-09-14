ЦИК ужесточил выдачу открепительных талонов

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Центральная избирательная комиссия приняла решение об ужесточении требований для временного изменения места голосования избирателя.

Постановление ЦИК "Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса" принято в ходе заседания 13 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

По решению Центризбиркома, избиратель должен предоставить документ или надлежащим образом заверенную копию, подтверждающий необходимость изменения места голосования. Это может быть справка из медицинского учреждения, с места работы, а также документ, подтверждающий место жительства избирателя.

По словам заместителя председателя ЦИК Жанны Усенко-Черной, постановление не предусматривает отмену института изменения места голосования.

"ЦИК лишь устанавливает более жесткие требования по мотивации и признанию обоснованными заявлений избирателей относительно изменения места голосования", – пояснила она.

Принятие документа связано с тем, что "имеют место признаки манипуляции данным институтом".

"В пределах Киева или других территориальных избирательных единиц без всякой на то необходимости изменяется место голосования избирателя буквально с соседних улиц – только с целью перемещения количества избирателей между избирательными округами", – пояснила Усенко-Черная.

По ее словам, подобные случаи и их нарастающее количество заставляют ЦИК "принять адекватные меры с целью недопущения искажения будущих результатов выборов".

Как ранее писал Главред, в избирательных округах Печерского, Соломенского и Дарницкого районов Киева, а также в Ирпене, зафиксирована тенденция временного изменения места голосования избирателей без изменения избирательного адреса. В частности, кандидат от Партии регионов Петр Мельник заставляет студентов своего вуза и их родственников брать открепительные талоны и голосовать в его округе независимо от места проживания.

В связи с этим, объединенная оппозиция подала представление в Конституционный Суд с просьбой признать неконституционным возможность голосовать за кандидатов-мажоритарщиков в округах, на территории которых они не проживают.

фото: kharkov.comments.ua

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