Порошенко рассказал, кому Янукович хотел оторвать голову

{1-}

Обещание Президента Украины Виктора Януковича "поотрывать головы", сделанное им 11 сентября на всеукраинском совещании по вопросам поддержки реального сектора экономики в Днепропетровске, не было адресовано персонально Министру экономического развития Петру Порошенко, а касалось тех, кто сидел на этом совещании в первом ряду.

Об этом Порошенко рассказал журналистам в кулуарах Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Украинская правда.

Министр считает, что выпад Президента Виктора Януковича не был адресован ему персонально, а пресса неправильно поняла ситуацию.

«Это было адресовано всем, кто сидел в первом ряду. Я в тот момент вообще стоял за трибуной, хотя уважаемые журналисты интерпретировали, что это касается меня», — сказал Порошенко.

Как ранее писал Главред, 12 сентября Президент Янукович на просьбу Министра экономического развития и торговли помочь с введением утилизационного сбора наподобие введенного Россией, глава государства ответил обещанием поотрывать головы: «Плохому танцору всегда что-то мешает. Что вы рассказываете и кому вы рассказываете? Я вам головы поотрываю, очень скоро. Сразу после выборов, если вы будете рассказывать и не делать. Я об этом сказал премьер-министру и сегодня вам говорю, всем остальным кто сидит здесь в первом ряду».

Напомним, ранее премьер Николай Азаров ранее заявил о намерении Украины ввести утилизационный сбор в ответ на действия России, которая взимает его с 1 сентября, чем фактически закрыла доступ украинским автомобилестроителям на свой рынок. Минприроды разработало соответствующий проект постановления правительства, однако о его принятии до сих пор ничего не было известно.

Новости по теме:

Янукович рассказал Порошенко о плохом танцоре

Порошенко отменил арест счетов канала ТВi

Украина ответила России на объявление «автомобильной войны»