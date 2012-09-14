Янукович заявил, что Украина сверяет свой курс с МВФ

{1-} Украина постоянно сверяет свой ​​курс с Международным валютным фондом. Об этом во время ежегодной "Ялтинской европейской стратегии" (YES) сказал Президент Украины Виктор Янукович.

"Мы вместе с Международным валютным фондом постоянно сверяем свой курс. Эти два года дали нам возможность почувствовать свои собственные силы. В начале 2011 года мы имели дефицит бюджета 6%, в начале 2012 года - 4%. Сегодня мы имеем реальный дефицит бюджета 1,7%. Вместе с "Нафтогазом" (дефицит компании "Нафтогаз Украины" - Ред.) это около 3%. Инфляция сегодня в Украине отсутствует, есть небольшая дефляция", - отметил Президент Украины, передает УНН.

Напомним, МВФ настаивает на повышении Украиной тарифов на газ для населения, считая это одним из ключевых условий продолжения сотрудничества.

Данное требование фонд называл одним из основных, выполнение которых необходимо для пересмотра программы stand by и выделения очередного транша кредита в размере 1,5 млрд долларов.

Между тем, Президент Виктор Янукович исключает повышение цен на газ для населения для получения кредита МВФ.

10 ноября 2008 года Украина получила первый транш (в размере $4,5 млрд) кредита МВФ по программе stand by на общую сумму $16,4 млрд на 15 лет под 4% годовых.

Как сообщалось, в 2012 году Украина должна вернуть МВФ SDR2,433 млрд (или $3,719 млрд по текущему курсу), в том числе SDR199 млн в счет процентов. Фонд сообщает, что в 2011 году Украина выплатила ему в счет обслуживания долга 230 млн SDR по сравнению с 157,7 млн SDR годом ранее, тогда как основной долг в эти годы не погашался.

Аналитика по теме:

В ожидании очередного транша МВФ



Новости по теме:

Украина выплатила МВФ один миллиард долга



Ради кредита МВФ Украина готова поднять цены на газ для населения



МВФ жестко требует от Украины повысить цену на газ



Янукович отказал МВФ: Украина не повысит цену на газ