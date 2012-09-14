Мельниченко пообещал сенсацию в деле об убийстве Щербаня

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Экс-майор СБУ Николай Мельниченко 14 сентября даст показания Министерству юстиции США об обстоятельствах убийства народного депутата Евгения Щербаня.

Слушания пройдут в Вашингтоне, после чего Мельниченко, по его словам, даст «сенсационную пресс-конференцию», заявил экс-майор на своей странице в соцсети Facebook и пообещал, что доступ на пресс-конференцию для СМИ будет свободным.

Как ранее писал Главред, первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин не раз заявлял о том, что у ГПУ есть подтверждение того, что убийство Евгения Щербаня заказала Юлия Тимошенко. В то же время, генеральный прокурор Виктор Пшонка отмечал, что Юлия Тимошенко проходит по делу об убийстве Щербаня в качестве свидетеля.

Напомним, 5 апреля 2012 года Генпрокуратура возобновила расследование уголовного дела по факту убийства Щербаня. Поводом послужило заявление сына народного депутата Руслана Щербаня и документы, которые он передал следствию.

Справка: народный депутат Евгений Щербань был убит 3 ноября 1996 года, когда сошел с трапа самолета. Киллеры Вадим Болотских и Геннадий Зангелиди проникли на территорию Донецкого аэропорта, переодевшись в форму персонала. Болотских сделал первый выстрел – в затылок депутату, когда тот стоял возле автомобиля.

Вслед за этим беспорядочную стрельбу из автомата открыл Зангелиди, смертельно ранив жену Евгения Щербаня – Надежду Никитину и 2 работников аэропорта. Руслан Щербань, который был вместе с отцом, чудом остался жив.

Следствием и судом было установлено, что расстрел народного депутата организовала мощная и беспощадная криминальная группировка Кушнира–Рябина–Алиева.

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