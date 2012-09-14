Суд защитил Колесниченко, который назвал галицкий диалект «отрыжкой»

{1-} Печерский райсуд Киева оставил без удовлетворения иск к регионалу Вадиму Колесниченко относительно его высказываний об украинском языке, назвав его «отрыжкой».

Заседание состоялось 12 сентября по иску жительницы Тернополя Галины Пантюхин о защите ее чести и достоинстве в связи с тем, что Колесниченко во время телеэфира обидно высказывался об украинском языке, сообщает ZN.UA

Сам Колесниченко в суд снова не явился и своего представителя не прислал.

Ранее «Главред» сообщал, что Колечниченко заявил: «Я против львовско-галицких диалектов, которые засорили сегодня средства массовой информации. Я не считаю то, что нам предлагают, украинским языком. Это отрыжка той части Украины, которая когда-то была постоянно под чьим-то гнетом».

Напомним, что Колесниченко является соавтором скандального закона о языках.

Руководствуясь данным законом статус регионального русскому языку предоставили Одесса, Запорожье, Севастополь, Харьков, Луганск, Николаев, Днепропетровск и Херсон, а также Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Луганская, Харьковская, Николаевская и Днепропетровская области.

Кроме того, статус регионального получил венгерский язык в закарпатском городе Берегово, а село Тарасовцы стало первым селом в Черновицкой области, которое признало румынский (молдавский) язык региональным

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