Еврокомиссар удивлен, что в Украине не поняли его мечту

{1-} Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле удивлен, почему его мечту о европейском пути Украины не поняли в Киеве.

Об этом он заявил на Форуме «"Ялтинская европейская стратегия"» в Ялте, передает УНИАН.

«У меня была мечта. Я мечтал увидеть Украину, глубоко укоренившуюся среди демократий Европейского Союза. Я мечтал о завершении разделения Европы и ее объединении, трансформации и процветании», - сказал Фюле.

«В 2010-м здесь, в Ялте, я хотел быть уверенным, что этот месседж Европейского Союза был хорошо услышан и понят: «никакого компромисса относительно ценностей». Вместе с тем, кажется, что содержание было потеряно при переводе. Как это было переведено на украинский и русский, если после более двух лет мы все еще не понимаем друг друга в этом вопросе?», - спросил Фюле присутствующих.

Как сообщал Главред ранее, вечером 13 сентября в одном из самых дорогих отелей Ялты состоялось неофициальное открытие 9-го форума Ялтинской европейской стратегии (YES), на котором прозвучало немало важных заявлений.

Наибольшее внимание привлекло к себе признание комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Евросоюза Штефана Фюле. Политик подчеркнул европейские перспективы Украины, напомнив в то же время на необходимости устранения тех факторов, которые блокируют западный вектор развития страны. Речь шла, в частности, о политических преследованиях.

"Я - за то, чтобы Украина вошла в ЕС. Я хочу этого. Хотите ли вы этого?", - отметил в неформальной обстановке комиссар Европейского союза.

Справка. Ялтинская европейская стратегия (YES) – независимая организация, основанная в 2004 году украинским бизнесменом Виктором Пинчуком. YES является крупнейшим в Восточной Европе общественным институтом публичной дипломатии, который поддерживает открытый и равноправный диалог по глобальным проблемам между ЕС, Украиной, Россией и т.п.

фото: moyby.com

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