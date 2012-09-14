Янукович рассказал европейцам об интеграции Украины в Таможенный союз и ЕЭП

{1-} Президент Виктор Янукович рассказал, что Украина ищет приемлемые пути интеграции в Таможенный союз и Единое экономическое пространство.

Об этом Янукович заявил, выступая на 9-й Ялтинской ежегодной встрече (YES), сообщает УНИАН.

Президент напомнил, что Украина подписала Соглашение о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

Он подчеркнул, что Украина внимательно анализирует опыт создания и функционирования таких интеграционных объединений, как Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси и Единое экономическое пространство.

«Сегодня Украина выстраивает модель сотрудничества с Таможенным союзом, изучает пути сотрудничества и приемлемые пути интеграции», - сказал Президент. Он отметил, что особое внимание уделяется вопросам трансформации этих объединений в Евразийский экономический союз, при котором Украина имеет статус наблюдателя.

Ранее «Главред» сообщал, что Янукович заявил: «Мы вместе с МВФ постоянно сверяем свой курс. Эти два года дали нам возможность почувствовать свои собственные силы».

Новости по теме:

Янукович заявил, что Украина сверяет свой курс с МВФ

Янукович пообещал Европе, что путь интеграции Украина пройдет до конца

В Ливадийском дворце Янукович открыл заседания Ялтинской встречи

Европа хочет видеть Украину в Евросоюзе