Экс-министр назвал скандальный закон о языках "правильным решением"

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Принятие закона «Об основах государственной языковой политики» является разумным решением.

Об этом экс-министр экономики Украины, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов заявил в ходе чата на Главреде.

"Вопрос не в затратах (на реализацию закона. – Ред.), а в том, что принято разумное решение, дающее значительной части русскоязычного и другим национальным меньшинствам населения право пользоваться родным языком. Это соответствует мировой практике", – подчеркнул экс-министр.

Он напомнил, что в штате Нью-Йорк с 1 января 2010 года вступил в силу закон, которым установлено, что "русский язык стал одним из официальных языков штата вместе с испанским, китайским, корейским".

"Это означает, что все избирательные программы и документация также должна переводиться на русский язык. В известном районе Брайтон-Бич во всех сферах в месте компактного проживания русскоязычного населения используется русский язык и это не вызывает негативных эмоций у американцев. Я уже не говорю о тех странах, где существует несколько государственных языков, например, Швейцария. И сегодня эта страна занимает первые места в рейтингах экономического развития, несмотря на то, что документацию приходится переводить на все четыре языка", – резюмировал Суслов.

Как ранее писал Главред, по мнению генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, скандальный языковой закон, принятый ВР 3 июля, защищает права только русского языка.

"В законе множество проблем, в особенности связанных с тем, что он защищает, прежде всего, права одного языка, русского, не предлагая такой же защиты другим языкам национальных меньшинств", – отметил он.

В то же время, отвечая на вопрос о том, насколько этот закон соответствует Европейскую хартию о защите региональных языков и языков нацменьшинств, генсек СЕ напомнил, что этот закон вызвал много замечаний со стороны Венецианской комиссии. "Правда в том, что такая хартия действительно существует. Что касается этого закона, то у Венецианской комиссии нашлось множество критических комментариев к его тексту. В комиссии остались недовольны языковым законом".

"К слову, ваш Президент Виктор Янукович также счел необходимым создать рабочую группу по его изучению", - добавил он.

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