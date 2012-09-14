В 2013 году Украине могут перестать давать в долг – экс-министр

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Кризис в Украине развивается на фоне глубокого кризиса в еврозоне и замедления темпов роста на остальных ключевых мировых рынках, а его обострение произойдет, когда нам перестанут давать деньги в долг, возможно уже в следующем году.

Об этом экс-министр экономики Украины, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов заявил в ходе чата на Главреде.

"Кризис (в Украине. – Ред.) может обостриться тогда, когда Украине перестанут давать в долг, вероятно, этот момент может наступить в следующем году", – уточнил экс-министр.

"Для того чтобы его избежать, надо было бы повышать конкурентоспособность украинской экономики, проводить реальную программу импортазамещения, уменьшая зависимость от импорта энергоресурсов и иностранных товаров. Сегодня, когда Украина непрерывно наращивает свои внешние долги, когда сложилась зависимость также от иностранных кредиторов, очень сложно избежать дальнейшего развития кризиса", – считает он.

В то же время, он уверен, что состояние экономики указывает на необходимость девальвации гривны и рано или поздно понижение курса гривны будет проведено. "Когда и насколько в условиях административного регулирования курса – знает только Нацбанк Украины, и он будет принимать решение", – заметил Суслов.

По его мнению, плохо, что в стране практически существуют нескольких валютных курсов. "Официальный валютный курс, как известно, составляет 7,99 гривен за доллар, межбанковский валютный курс составляет около 8,10 гривен за доллар, наличный валютный курс по покупке достигает 8,14-8,18 и выше гривен за доллар. На сайтах интернет-магазинов вы можете прочитать, что они устанваливают цены для покупателей, исходя из 8,8-9 гривен за доллар, – объяснил он. – Такая ситуация недопустима. Например, при импорте товаров на таможне используется официальный валютный курс. В итоге таможенная стоимость товаров занижается и бюджет недополучает часть своих доходов. А завышение курса в торговых сетях, напротив, заставляет украинцев переплачивать за товары. Все это и свидетельствует о том, что государственная политика регулирования валютного курса на сегодня является слабой".

Как ранее писал Главред, в ходе чата Виктор Суслов также заявил, что считает принятие закона «Об основах государственной языковой политики» разумным решением.

"Вопрос не в затратах (на реализацию закона. – Ред.), а в том, что принято разумное решение, дающее значительной части русскоязычного и другим национальным меньшинствам населения право пользоваться родным языком. Это соответствует мировой практике", – подчеркнул экс-министр.

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