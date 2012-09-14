Волга готовит последнее слово, а его подельники уже раскаялись

{1-} 18 сентября экс-глава Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василий Волга должен выступить с последним словом в судебном заседании. При этом другие подсудимые, проходящие по делу, раскаялись в своем преступлении.
Так, директор департамента юридического обеспечения Госфинуслуг Евгений Гантимуров представил суду справку об ухудшении состояния своего здоровья, а в своем последнем слове раскаялся в совершении преступления, сообщает «Интерфакс-Украина».
Суд, посоветовавшись на месте, изучил справку и принял решение о привлечении ее к материалам дела. Привлечь данный документ к материалам дела попросили также и все остальные участники этого процесса.
«Я сожалею о совершенном, это была самая большая ошибка в моей жизни, я каюсь», - сказав еще один подсудимый, бывший водитель Волги Присяжнюк, сообщает gazeta.ua .
После него слово предоставили другому подсудимому Чернышенко.
«Я сделал свой выбор, который был большой ошибкой. Это был первый случай в моей жизни и он будет последним», - признал свою вину подсудимый.
После этого решения суд объявил перерыв для подготовки к выступлению с последним словом подсудимых до 11.00 18 сентября 2012 года.
Ранее «Главред» сообщал, что Волга был задержан 19 июля 2011 года. 21 июля стало известно, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст.368 ч.3 Уголовного кодекса по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. долл. по предварительному сговору лиц.
Президент Виктор Янукович указом от 25 июля 2011 года уволил Волгу с должности главы Нацкомфинуслуг в связи «с нарушением присяги госслужащего».
Государственное обвинение просит Шевченковский райсуд Киева приговорить Волгу к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
фото: gazeta.ua
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