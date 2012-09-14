Третьяков: «УДАР» и мажоритарщики помогут создать демократическое большинство

{1-} Нынешняя политическая ситуация вселяет уверенность в то, что в новоизбранной Верховной Раде, благодаря партии «УДАР» и сильным мажоритарщикам, удастся создать демократическое большинство, готовое принять закон об импичменте президента, добиться смены власти и освобождения Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, считает оппозиционный депутат Александр Третьяков. Об этом он заявил в интервью газете «Факты и комментарии».

Политик отмечает, что «эти выборы будут признаны Европой, США, но, возможно, с оговорками касательно демократичности их проведения». А вот президентские выборы в 2015-м, по мнению Александра Третьякова, если в них не будут участвовать оппозиционные лидеры, мир наверняка не одобрит.

На его взгляд, если ситуация в Украине не изменится, то через три года Украине не избежать нового Майдана. «Люди уже вряд ли поверят обещаниям политиков посадить бандитов в тюрьмы, - заявил Александр Третьяков. - Поэтому я не исключаю повторения у нас событий, имевших место в Румынии в 1989 году».

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

фото: УНИАН

Новости по теме:

Третьяков: власть готовит почву для фальсификаций в Киеве

Европа намекнула, что не признает выборы в Украине

Третьяков: Обвал гривны – это предвыборная спекуляция