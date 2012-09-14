Черновик речи Путина попал в СМИ: "Россия будет называть вещи своими именами"

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В прессу попали черновики кремлевских спичрайтеров, начавших подготовку текста выступления президента Путина перед Федеральным Собранием.

Среди того, что стало достоянием СМИ, есть интересные моменты, сообщает "Новая газета".

В частности, о внешней политике и месте России в современном - и судя по документу, крайне враждебном, - мире, в черновике говоится следующее:

"Россия будет называть вещи своими именами - без лицемерия и дипломатических округлостей". Ситуация в мире – ухудшается. Противоречия накапливаются и могут последовать попытки разрешить их силовым путем, "обнулить" долги и обязательства. Все больше прямых аналогий с предвоенным периодом 20-30 годов прошлого века", – подсказывают Путину спичрайтеры.

"Заботливый учет личной президентской слабости, питаемой им к большому стилю сталинских 1930-х", – язвит НГ.

В этой части президенту рекомендуют максимально жесткий тон выступления. Президентские советники рекомендуют обвинить Запад в насаждении "ракетно-бомбовой демократии" и "двойных стандартах". Под разговоры про свободу слова и толерантность президент должен будет задаться вопросом: кого "будут демократизировать – да так, что камня на камне не останется?"

"На карте мира становится все меньше суверенных государств и все больше зависимых "протекторатов" и зон нестабильности. Имитация демократии и профанация выборов - на примере целого ряда "постреволюционных" и "освобожденных" стран", - говорится в черновике.

Главное на внешнем векторе – "быть сильными" в оборонно-военном смысле слова, отмечается в черновике.

В то же время, во внешнеполитическом разделе есть упоминание о "собирании земель", что может вызвать нервную реакцию у лидеров СНГ и более отдаленных соседей, отмечает издание.

Что касается внутренней политики, то здесь Путин, как предполагается, будет говорить о "социальных лифтах", миграционных вопросах - нужно определиться с теми мигрантами, "которые нужны России" - и социальной справедливости.

"Справедливость – это важнейший запрос общества. Работа социальных лифтов. Страна равных возможностей – для самореализации на государственной службе, в общественной деятельности, бизнесе, – гласит выдержка из черновика. – Тема разницы в доходах. Какая собственность и какое богатство можно считать справедливым и заслуженным. Возвращение к теме подоходного налога. Богатый должен платить больше. Обсуждение будущего плоской шкалы НДФЛ", – планируют президентские спичрайтеры.

А под конец спичрайтеры, сами того не замечая, выносят приговор политической системе, построенной за последние 13 лет, замечает НГ.

"Государства нет, "днем с огнем не сыщешь" – там, где оно должно выполнять свои прямые функции. И наоборот – оно навязчиво присутствует и вторгается в повседневную жизнь общества там, где оно явно избыточно, где оно лишь мешает и создает барьеры для деловой и общественной активности".

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