Янукович поздравил Медведева с днем рождения

{1-} Президент Украины Виктор Янукович поздравил с днем рождения премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Вклад главы правительства РФ Дмитрия Медведева в развитие украинско-российских отношений очень ценят на Украине, говорится в поздравлении президента Виктора Януковича в адрес Медведева по случаю его дня рождения.

"В Украине высоко ценят ваше внимание к вопросам расширения стратегического межгосударственного партнерства, стремление к укреплению дружеских связей между народами Украины и России, а также ваш личный вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества - одного из основных приоритетов украинско-российских отношений", - цитирует поздравление пресс-служба главы украинского государства в пятницу.

Янукович убежден, что слаженная и продуктивная работа правительств Украины и РФ позволит успешно реализовывать многочисленные совместные проекты, будет способствовать эффективному продолжению двустороннего диалога на прочном фундаменте дружбы, доверия и взаимопонимания.

Президент Украины пожелал российскому премьеру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов.

Ранее Главред писал, что Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна занимать «наступательную позицию» по распространению русского языка в мире.

«Россотрудничество принимает большое внимание распространению русского языка, число курсов русского языка растет и число слушателей растет. Но их по-прежнему не так много, как нам бы хотелось. Не достаточно обеспечивать предложения, нужно способствовать увеличению спроса и занимать более наступательную позицию», - сказал Медведев.

фото: kremlin.ru

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