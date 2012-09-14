Ислам несет мир, а американский фильм – вражеская провокация – премьер Турции

14 сентября 2012, 13:04

{1-} Премьер Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает мусульман не поддаваться на провокацию, коей является скандальный фильм "Невинность мусульман".

Об этом он заявил на открытии 9-й Ялтинской ежегодной встречи в пятницу,  передаёт Интерфакс – Украина.

"Фильм, который обижает ислам и пророка, является вражеским и провокацией… Хочу призвать еще раз мусульман мира – это мощная провокация против нашей жизни, и те, кто прибегают к насилию, стремятся спровоцировать мусульман. Мы таких провокаций терпеть не можем", - сказал он.

По его мнению, подобные фильмы не могут быть оправданными свободой высказывания.

Фильм "Невиновность мусульман" вы можете посмотреть здесь

"Обида пророка не может быть оправдана свободой высказывания. Религии, пророки – священные ценности людей. Это вещь неприкосновенная. Нельзя обиду и издевательство оправдать свободой высказывания или слова. Наоборот, это крушение самих основ свободы высказывания, свободы вероисповедания", - отметил он.

По словам турецкого премьера, необходимо осудить такой фильм и тех, кто совершил насильственные действия, ставшие следствием картины "Невинность мусульман".

"Это не может быть причиной, чтобы невинных людей обижать, или вредить им, или нападать. Это не оправдывается ничем, и, прежде всего, исламом. Ислам несет весть мира всему миру и всем людям и осуждает все поступки, несущие вред невинным людям. Никто не может во имя ислама делать такие вещи и делать то, что произошло в Ливии, в нападении на дипломатическую миссию США", - подчеркнул Эрдоган.

В то же время, он заявил, что диктаторский режим Башара Ассада в Сирии должен быть как можно быстрее заменен на демократический.

"Режим Ассада близится к неизбежному концу… Мы должны сказать вслух этой драме человечества - "нет", не дать возможности пламени охватить весь регион, чтобы как можно быстрее прошел процесс трансформации", - сказал премьер Турции.

Ранее Главред  сообщал, что акции протеста против антиисламского фильма «Невиновность мусульман», в котором неприглядно представлен пророк Мухаммед, распространяются по всему миру.

Так, демонстрации прошли в Египте, Ливии, Йемене и Тунисе и других странах.

Власти Афганистана и Пакистана закрыли доступ к YouTube, дабы попытаться не допустить просмотра скандального фильма.

11 сентября, при штурме американского посольства в Ливии во время акции протеста во вторник погиб американский посол.

 

Фото: president.gov.ua

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