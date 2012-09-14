Ющенко сравнил себя с Черчиллем и великим философом

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Проигрыш на президентских выборах 2010 г. третий Президент Украины Виктор Ющенко сравнил с проигрышем Уинстона Черчилля, который, хоть и выиграл Вторую мировую войну, но проиграл в Британии выборы в парламент.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Ужгороде 13 сентября, сообщает ZIK.

«Когда министр Черчилль выиграл Вторую мировую войну, то дома зато с треском проиграл выборы в свой парламент. За несколько недель до победы над немцами один из величайших национальных героев Западной Европы, продемонстрировавший такую самоотверженность в борьбе против Гитлера, как никто, проиграл выборы, – рассказал Ющенко. – Месяцев шесть он не общался с прессой. Удалился в свое имение и вместе с детьми собственноручно строил стену, чтобы не дуло на детскую площадку. Со временем журналисты спросили его, в чем находил удовольствие в те психологически сложные для него месяцы. Черчилль ответил – в возведении стены. Один из следующих вопросов звучал так: в связи с чем британцы будут вспоминать эпоху Черчилля в 2000 году. Политик ответил: в связи с этой каменной стеной».

«Результат выборов – это претензия не ко мне, откровенно скажу. Я себя очень комфортно чувствую и для себя сформировал ряд аргументов, – отметил экс-президент Украины. – Думаю, что была большая ошибка моей нации, когда из-за популизма, безответственности, очень часто из-за слабого сознания, они пришли к выбору в 2009 году между двумя претендентами. Популизм – это великая вещь. Когда работает не сознание, а чувства».

В этом же выступлении Ющенко провел аналогии с еще одной исторической личностью: «Под оливковым деревом Аристотель ведет уроки. 22 года учит последователей, и тут к нему приходит проститутка и говорит: то, что ты делал 22 года, это ерунда. Вот посмотри, я сейчас пройду мимо, и они смотреть в твою сторону не будут. Это цена твоей работы. А он отвечает: «Ты права, но мы с тобой делаем разную работу. Я 22 года все делал, чтобы их поднять, а твоя работа всегда заключается в том, чтобы их опустить. А опустить легче, проще, чем поднимать» – прокомментировал Ющенко и добавил: «В те годы, когда я имел великую честь работать на украинскую нацию, я эту дистанцию проходил с большой самоотверженностью и думаю, с результатом, который когда-нибудь оценят должным образом. Надо жить, идти дальше, двигаться, не быть высокомерным и миллионы раз объяснять нации, почему мы великие, почему мы должны быть вместе, быть европейцами, иметь свой язык, почему демократия не может быть заменена ничем. Надеюсь, когда-то поймут».

Как ранее писал Главред, на пресс-конференции в Сумах 12 сентября Виктор Ющенко заявил, что лучшими за все время независимости Украины были годы, когда Президентом Украины был он.

фото: razom.org.ua

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