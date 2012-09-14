Федерация легкой атлетики опровергла обвинения в воровстве денег

{1-} Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) назвала обвинения в растрате бюджетных средств необоснованной клеветой в адрес руководства организации.

Об этом сообщили в пресс-службе ФЛАУ.

В заявлении представителей организации говорится, что группа лиц, лидеры которой не являются членами ФЛАУ, осуществляет давление на областные федерации, тренеров штатной сборной и общественность через СМИ, с целью дискредитации президента ФЛАУ Валерия Борзова.

"При этом используется конфликтная ситуация между некоторыми тренерами и спортсменами сборной команды и руководством ФЛАУ, возникшая в результате применения жестких мер для соблюдения спортивной дисциплины и выполнения индивидуальных планов подготовки к Олимпийским играм", - заявили в ФЛАУ.

По мнению представителей федерации, спортсменов целенаправленно дезинформировали о том, что ФЛАУ несет полную ответственность за расходование бюджетных средств, строительство и финансирование спортивных сооружений, приобретение инвентаря и оборудования.

"При этом накануне отчетно-выборной конференции ФЛАУ определенная группа лиц лоббирует интересы конкретного человека, не имеющего опыта работы в сфере спорта и физической культуры, но обнаруживает большой интерес в получении должности президента ФЛАУ", - говорится в заявлении организации.

Кроме того, указывается, что ФЛАУ никогда не получала бюджетных средств для проведения спортивных мероприятий и, тем более, для подготовки сборной команды.

"Поэтому ФЛАУ не может нести ответственность за их использование. Эту информацию подтвердил председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин на брифинге 13 сентября", - добавили представители федерации.

Как сообщал Главред ранее, украинские легкоатлеты после Олимпиады в Лондоне обратились к чиновникам с открытым письмом, в котором рассказали об условиях подготовки спортсменов. На основании этого была создана специальная комиссия, которая выявила нецелевое использование средств руководителями национальной сборной Украины.

Фото: uaf.org.ua

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