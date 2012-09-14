Газпрому грозит смертельная опасность – западные СМИ

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После расследования Еврокомиссией деятельности Газпрома, число его врагов в Европе может только возрасти.

Об этом говорится в статье британского издания The Economist, сообщает Тиждень.ua.

«Газпром недооценил полномочия Европейской комиссии, которая подтолкнула страны-члены к либерализации своих газовых рынков. Он попытался заблокировать деление рынка смесью кнута и пряника. Но это принесло больше проблем, – говорится в статье. – Год назад Комиссия провела серию головоломных набегов на 20 офисов Газпрома и связанных с ним компаний. Это развеяло миф о том, что политические связи концерна в крупных европейских странах дали ему иммунитет. 4 сентября комиссия начала антимонопольное расследование по трем обвинениям. Все они являются потенциально смертельными для бизнес-модели Газпрома».

«Он (Газпром – Ред.) любит заключать соглашения с отдельными странами, что позволяет вознаграждать друзей и наказывать врагов. Теперь Газпрому будет трудно защищать контракты с отдельными странами против правил единого рынка ЕС. Впрочем, некоторые страны все же могут выбрать долгосрочные контракты и привязку к нефти».

В то же время, ситуация неоднозначна.

«Газпром далеко не обречен. Он бросил вызов скептикам и критикам, успешно построив "Северный поток", который проходит по дну Балтийского моря в Германию. Это означает, что он больше может не быть заложником транзитных стран таких как Украина и Белоруссия. Он только усилил свое торговое подразделение в Великобритании. Некоторые внутри компании стремятся конкурировать со сланцевым газом, который в Европе до сих пор не добывают. Но как узнала американская компания Microsoft после своих ссор с Комиссией: монопольная власть в Европе приносит больше врагов, чем прибыли», – отмечает издание.

Как ранее писал Главред, на прошлой неделе зампред правления Газпрома Александр Медведев в ответ на обвинения брюссельского регулятора в монополизме упрекнул Еврокомиссию в нечестной игре по отношению к компании.

«Есть такая поговорка – на воре и шапка горит. В данном случае она должна гореть на голове Европейской комиссии», – заявил менеджер.

Он напомнил, что, во-первых, Газпром был пионером рыночных реформ на европейском рынке. Во-вторых, компания продолжает страдать от блокирования доступа к газопроводам, в-третьих, Газпром выполняет законодательство стран, где он работает.

«Надеюсь, что мы сможем в режиме диалога разрешить возникшие у комиссии вопросы. Я планирую в ближайшие время встретиться в замкомиссара по конкуренции и, глядя в глаза ему, обсудить все вопросы», – сообщил Медведев.

Фото ecorb.ru



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