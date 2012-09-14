В Умани ограничили движение: хасиды празднуют Новый Год

{1-} В городе Умань Черкасской области на время празднования Рош-Га-Шана (Нового года по иудейскому календарю) ГАИ на 10 дней ограничило движение по некоторым улицам города, где проходят праздничные мероприятия хасидов.

С 11 по 21 сентября для обеспечения безопасности дорожного движения ограничено движение по улицам: Освободителей, Челюскинцев, Пушкина, Белинского сообщили в пресс-службе ГАИ Черкасской области, передает УНИАН.

Движение будет ограничено для всех транспортных средств, кроме автобусов с паломниками–хасидами, транспорта, который обслуживает территорию, и водителей, живущих на территории ограничения.

Ранее Главред сообщал, что в Украину на празднование еврейского Нового года в Умани уже прибыли более 16 тыс. паломников-хасидов. Всего ожидается прибытие более 26 тыс. паломников.

По информации пограничников, большинство из них проходили через аэропорты «Борисполь», «Одесса» и «Винница».

Каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Раби Нахмана отпраздновать Рош-га-Шан (новый год). Он родился в г.Меджибож (ныне Хмельницкая обл.) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Белоруссия). В 1808 году Р.Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский новый год.

Фото:donbass.ua

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