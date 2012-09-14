FEMEN официально зарегистрировали во Франции

{1-} Французская юстиция выдала представителям FEMEN официальное уведомление о регистрации международного женского движения Femen на территории Республики Франция.

«Почти синхронно юстиция Украины повторно отказала движению Femen в легализации организации на территории Украины, по сути, обвинив организацию в экстремизме», - говорится в сообщении организации.

В ответе украинского ведомства говорится, что «цель деятельности Объединения, в части цель объединения женщин в защиту своих прав и в борьбе против дискриминации женщины в обществе, может восприниматься как призывающая к нарушению общественного порядка или прав и свобод других людей».

«Движение Femen давно заполучило мировое гражданство, что позволяет нам снисходительно относиться к глупым решениям родных чиновников», - отмечают активистки.

Как ранее сообщал Главред, 7 сентября, активистки движения FEMEN провели акцию во время военного парада в Бразилии.

«Активистки прорвались в начало проходящего в столице республики – городе Бразилиа – лицемерного парада с плакатами «Бразилия – колония мачизма, насилия и эксплуатации» и «Женщины – освобождайтесь!», - заявили в движении.

По словам активисток, независимость Бразилии – большой вопрос, пока страна остается «всемирно признанной колонией мирового секс-туризма».

Фото: femen.org

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