Саммит Украина–ЕС состоится в этом году – МИД

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Саммит Украина–ЕС обязательно состоится до конца текущего, 2012 года.

Об этом Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил журналистам в кулуарах 9-й Ялтинской ежегодной встречи YES 14 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Проведение саммита запланировано до конца года", – сообщил министр.

На уточняющий вопрос, состоится саммит или нет, Грищенко ответил: "Солнце встанет или не встанет? Обязательно встанет".

Как ранее писал Главред, вечером 13 сентября в одном из самых дорогих отелей Ялты состоялось неофициальное открытие 9-го форума Ялтинской европейской стратегии (YES), на котором прозвучало немало важных заявлений.

Наибольшее внимание привлекло к себе признание комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Евросоюза Штефана Фюле. Политик подчеркнул европейские перспективы Украины, напомнив в то же время на необходимости устранения тех факторов, которые блокируют западный вектор развития страны. Речь шла, в частности, о политических преследованиях.

"Я - за то, чтобы Украина вошла в ЕС. Я хочу этого. Хотите ли вы этого?", – отметил в неформальной обстановке комиссар Европейского союза.

фото: u-e-p.eu

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