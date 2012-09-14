В США Лазаренко уже готовят к выписке из тюрьмы

{1-} Отбывающий заключение в США экс-премьер Павел Лазаренко был переведен в тюрьму с низким режимом безопасности и готовят к выходу. В общем списке заключенных, который размещен на интернет-сайте Федерального бюро тюрем США, указана дата освобождения - 1 ноября 2012 года.

4 августа Лазаренко этапировали в федеральную тюрьму Terminal Island в Калифорнии с «низким режимом безопасности», сообщает «РБК-Украина».

С узниками работают психологи, которые должны вернуть человека, долгое время находящегося в камере, в нормальное общество.

Ранее «Главред» сообщал, что ЦИК 10 августа отказалась зарегистрировать кандидата в народные депутаты от партии «Громада» Павла Лазаренко по общегосударственному многомандатному избирательному округу. ЦИК выявила обстоятельства в документах кандидата Лазаренко, которые не позволяют кандидату быть зарегистрированным.

Также напомним, что в США Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах. Павел Лазаренко будет освобожден из тюрьмы в Соединенных Штатах 1 ноября 2012 года.

фото: hromada.kiev.ua

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