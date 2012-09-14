Россия и Украина создадут учебник общей истории

{1-} Россия и Украина намерены создать совместное учебное пособие для учителей по всем темам общей истории двух стран, заявил директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

"Мы сейчас выбираем темы, по которым у нас есть общее понимание, консенсус", - сказал Чубарьян в Академии педагогических наук Украины, где было представлено совместное учебное пособие для учителей "Россия и Украина на перекрестках истории" в пятницу, передаёт Интерфакс – Украина.

По его словам, постепенно ученые намерены перейти к обсуждению и созданию пособия по спорным вопросам, по которым существуют разные точки зрения в двух странах. Задача пособия - дать объективную оценку событий и исторических личностей.

Он также намерен обратиться к министрам двух стран, чтобы пособие было апробировано в школах.

В свою очередь директор Института инновационных технологий и содержания образования Украины Александр Удод заявил, что работа по созданию пособий будет непрерывной: "Мы будем двигаться дальше, пока не создадим универсальное учительское пособие, которое полностью охватывает все темы, все курсы истории, которую преподают и в Украине, и в РФ".

В рамках обсуждения также выступил украинский историк Игорь Щупак, он заявил, что школьники по итогам уроков истории, проведенных на основе такого пособия, должны придти к собственным выводам на основе изложенных объективных фактов.

Первая подготовленная историками двух стран часть пособия для учителей "Россия и Украина на перекрестках истории" содержит четыре модуля, в которых изложены точки зрения историков на культуру Древней Руси, значение Киево-Могилянской академии, русское дворянство и украинскую шляхту и повседневной жизни советского человека во второй половине XX века.

Ранее «Главред» сообщал, что Табачник утвердил новые учебные планы для средней школы. Согласно новому учебному плану, количество уроков по украинскому языку сокращается до двух в неделю, количество часов на изучение украинской литературы также уменьшается. А история Украины вообще изъята из расписания занятий, а вместо нее будет введен новый интегрированный курс, в котором будут объединены всемирная история и история Украины.

Позднее министр образования, науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник ответил на обвинения о том, что в подчиненном ему ведомстве изучение украинского языка и литературы сводится до минимума, а курс истории Украины вообще упраздняется. По словам Табачника, ничего подобного не будет.

Также напомним, что лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил: за изъятие из школьных программ истории Украины и сокращение количества часов на изучение украинского языка и литературы министра Табачника следовало бы расстрелять.

Фото: nd.ru

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