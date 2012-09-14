Янукович провел длительную встречу в европейскими политиками

{1-} Президент Виктор Янукович в Ялте провел встречу с министром иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом, комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле и президентом Комитета иностранных дел Европарламента Эльмаром Броком.

Об этом сам Бильдт написал в своем Twitter, сообщает УНИАН.

«Продолжались переговоры с Президентом Януковичем вместе с комиссаром ЕС Фюле и членом Европарламента Броком. Совместное заявление от нас троих будет в ближайшее время», - написал Бильдт.

Ранее «Главред» сообщал, что в Ялте проходит форум «Ялтинская европейская стратегия», который собрал высокопоставленных должностных лиц из Украины и Европейского Союза.

Также напомним, что Янукович пообещал высокопоставленным гостям из Европы, что Украина пройдет весь путь интеграции в ЕС.

фото: president.gov.ua

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