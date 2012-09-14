США знали о подготовке нападения на консульство в Ливии - СМИ

Госдепартамент США был осведомлен о возможном нападении на американское консульство в ливийском городе Бенгази, но не предупредил дипломатов, из-за чего погиб посол США в Ливии Крис Стивенс.

Об этом со ссылкой на британскую газету The Independent и ее высокопоставленные дипломатические источники сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным источников газеты, госдепартамент США получил информацию о готовящемся нападении за двое суток до атаки.

Ранее «Главред», что во вторник, 11 сентября, в ливийском городе Бенгази было совершено нападение на американское консульство, жертвами которого стали четверо граждан США, в их числе посол США в Ливии Крис Стивенс.

Предположительно, нападение на посольство было совершено в знак протеста против подготовленного в США и распространенного по каналам интернета фильма «Невинность мусульман», оскорбляющего, по мнению мусульман, пророка Мухаммеда.

Многие полагают, что нападение было осуществлено боевиками «Аль-Каиды» и спланировано заранее, отмечает «Индепендент». Об этом, в частности, свидетельствует то, что консульство было обстреляно из гранатометов.

При этом британское издание отмечает, что в результате атаки из консульства пропали некоторые конфиденциальные документы - список ливийцев, которые работают с американцами, а также бумаги, связанные с нефтяными контрактами.

видео: youtube.com

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