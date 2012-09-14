Садист, избивший Сашу Попову, извинился за причиненную боль

{1-}

На очередном заседании Ленинского районного суда города Николаева, по делу о зверском избиении Александры Поповой состоялись судебные прения.

Подсудимый Косинов попросил у матери Саши Аллы Гудзь прощения за причиненную боль, сообщают Podrobnosti.mk.

“Бог простит”, – ответила она.

Завершая заседание, судьи приняли решение, что оглашение приговора состоится в понедельник, 17 сентября.

Прокуратура требует посадить Косинова на 15 лет, плюс заставить его выплатить 9300 грн больнице и немногим более 9 тыс. грн маме Саши Поповой. По мнению защитника пострадавшей стороны Тимошина, подсудимый должен выплатить 150 тыс. грн семье Поповой в качестве компенсации морального ущерба, сообщает Nabat.mk.

В тоже время адвокат Косинова ссылается на судопроизводство и утверждает, что у подсудимого не было намерения убить Сашу Попову и заявляет, что будет оспаривать решения суда.

Как ранее писал Главред, 13 сентября Саше Поповой, жестоко избитой садистом в ночь с 9 на 10 марта в парке Николаева, сделали операцию на челюсти в отделении челюстно-лицевой хирургии Николаевской областной больницы.

Операция прошла нормально, Сашу уже перевели из реанимации в обычную палату. В больнице ей придется пробыть еще семь дней. Всего же реабилитация после операции будет длиться 21 день.

По словам ее тети Ирины Николаевны Цветухиной, Саша чувствует себя нормально. Единственное неудобство – теперь челюсть девушки зафиксирована и ей сложно есть и пить. Родные Саши не теряют оптимизма и уверены, что все будет хорошо. Они надеются, что эта операция была последней для Саши, а впереди будет только реабилитация и полное выздоровление.

фото: podrobnosti.mk.ua

Новости по теме:

Садист, избивший Сашу Попову, психически здоров, но любит выпить

На руках николаевского садиста обнаружили кровь Саши Поповой

Саше Поповой дали первую группу инвалидности

Доктор Хармс уверен, что Саша Попова будет абсолютно здорова