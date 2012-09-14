В Тбилиси вандалы потребовали освободить Pussy Riot и осквернили церковь

{1-} В Грузии неизвестные вандалы провели акцию в защиту Pussy Riot, осквернив церковь Кашвети, которая находится в центре Тбилиси, напротив здания грузинского парламента.

На стене во дворе церкви они изобразили феминистическую карикатуру на святую Нино с надписью «Free Pussy Riot», сообщает грузинское информагентство GHN.

Инициативная группа граждан Грузии в ответ на эту акцию намерена 16 сентября, в 14 часов провести предупредительную акцию протеста у Кашветской церкви.

Как сообщил изданию руководитель инициативной группы Евгений Микеладзе, на акции будет зачитано специальное обращение к министру юстиции Грузии с требованием дать надлежащую оценку этому вандализму, а также провести расследование и установить виновных в этом преступлении.

Ранее «Главред» сообщал, что на башне одной из трех самых главных церквей швейцарского Цюриха – Гроссмюнстер – был развернут баннер в поддержку Pussy Riot.

На 10-метровом баннере крупным буквами было написано «Free Pussy Riot», а чуть пониже – нецензурное высказывание в адрес российского президента Владимира Путина («Fuck Putin Now«).

фото, видео: youtube.com

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