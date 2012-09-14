Украина может стать лидером мировой экономики – Порошенко

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В ближайшем десятилетии Украина может стать одним из лидеров мировой экономики.

Об этом глава Минэкономики Украины Петр Порошенко заявил во время обсуждения «Будущего мировой экономики» на 9-м Ялтинском ежегодном форуме YES, сообщает Світ 24.

«Если раньше миром правили страны, которые имеют газ и нефть, то в ближайшем десятилетии лидерство перейдет к «странам зерна и воды» – к странам, обладающим развитым агросектором и большими продовольственными ресурсами», – подчеркнул Порошенко.

Таким образом, в ближайшие 10 лет Украина получит уникальную возможность стать одним из лидеров мировой экономики. Это станет возможным благодаря развитию украинского аграрного сектора.

В то же время, министр подчеркнул, что все зависит от того, как Украина воспользуется этим шансом. Главными задачами для страны Порошенко назвал борьбу с коррупцией, обеспечение права собственности, создание комфорта для инвесторов и соблюдение верховенства права.

Как ранее писал Главред, 14 сентября в Ливадийском дворце Ялты стартовал 9-й Ялтинский ежегодный форум YES.

Президент Виктор Янукович, выступая на встрече, рассказал, что Украина ищет приемлемые пути интеграции в Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Он напомнил, что Украина подписала Соглашение о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ и подчеркнул, что Украина внимательно анализирует опыт создания и функционирования таких интеграционных объединений, как Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси и Единое экономическое пространство.

«Сегодня Украина выстраивает модель сотрудничества с Таможенным союзом, изучает пути сотрудничества и приемлемые пути интеграции», - сказал Президент. Он отметил, что особое внимание уделяется вопросам трансформации этих объединений в Евразийский экономический союз, при котором Украина имеет статус наблюдателя.

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