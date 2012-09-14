Европа наградит Pussy Riot "за свободу мысли"

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Участниц панк-группы Pussy Riot номинируют на престижную премию "За свободу мысли" им. Андрея Сахарова.

Такое решение Европарламент принял, посчитав, что "панк-молебен", за который три девушки получили по два года колонии, является "смелой и яркой" акцией, сообщает Радио Свобода.

"Протесты и арест этих трех девушек – вкупе с условиями их содержания под стражей, граничащими с пытками, – а также вынесенный им приговор в виде двух лет колонии сделали для привлечения внимания к бесцеремонному нарушению гражданских прав и несоблюдению буквы закона в России больше, чем совершенные ранее убийства журналистов и новые репрессивные законы", – говорится в пресс-релизе Европарламента.

С инициативой о награждении выступил депутат от Германии Вернер Шульц, который является заместителем главы делегации ЕП в комиссии парламентского сотрудничества Евросоюз–Россия и представляет парламентскую фракцию "Зеленые/Европейский свободный альянс".

Как ранее писал Главред, панк-группа Pussy Riot стала лауреатом новой российской премии "Сделано в России" в номинации "Лучший арт-проекта года".

Напомним, в феврале этого года пять девушек из Pussy Riot совершили "панк-молебен" на амвоне храма Христа Спасителя. В марте были арестованы Надежда Толоконникова и Мария Алехина, а затем Екатерина Самуцевич. Следствие завершилось 4 июня. Семнадцатого августа трех обвиняемых приговорили к двум годам колонии общего режима каждую. Через десять дней защита обжаловала приговор. В конце августа стало известно, что несколько остающихся на свободе участниц коллектива покинули пределы России.

Справка: Премия "За свободу мысли" была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Ее вручают каждый год за наиболее значимые достижения в области защиты прав человека и его основных свобод, защиту прав меньшинств, уважение к международному законодательству, отстаивание верховенства закона и развитие демократических ценностей. Обладателя премии ее учредители назовут в октябре.

Фото: Вести.ру

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