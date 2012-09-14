В Виннице Яценюка попытались забросать яйцами

В четверг, 13 сентября, в Виннице прошел митинг объединенной оппозиции «Батьківщина», во время котрого Арсения Яценюка едва не забросали яйцами.

После демонстрации ролика о провальной политике нынешней власти, в котором Яценюк объявил «свободу Украины от Януковича» и об объединении оппозиционных сил, оппозиционер вышел на сцену, где уже находились все винницкие кандидаты от оппозиции, сообщает Gazeta.ua.

«Когда меня спрашивают, которую мы бы хотели Украину, я говорю:» Хочу, чтобы Украина выглядела как город Винница», - сделал комплимент жителям.

Во время его речи в толпе, стоящей ближе к ул. Хмельницкое шоссе послышался шум и недовольные голоса. Несколько человек что-то стряхивали с одежды.

«Уважаемые жители города! Только наш митинг посетила Партия регионов. Они даже яйца бросать не могут, а за страну взялись!» - прокомментировал Яценюк.

«Позор! Позор!» - скандировали участники митинга.

Ранее «Главред» сообщал, что 7 сентября объединенная оппозиция «Батькивщина» начала самый масштабный предвыборный тур, который охватит более 1000 населенных пунктов. По всей Украине отправились 10 микроавтобусов с агитаторами, среди которых народные депутаты, члены оппозиционного избирательного списка и 9 грузовых авто с аппаратурой.

фото: gazeta.ua

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