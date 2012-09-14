Третьяков: в коридорах столичной власти остается все меньше киевлян

{1-} Мэр столицы должен быть избран на выборах в два тура и получить минимум 51% голосов столичных избирателей, заявляет оппозиционный депутат Александр Третьяков.

Об этом он сказал в интервью газете «Факты и комментарии».

«Прежде всего, необходимо легализовать столичную власть, - считает политик. - Для этого выборы мэра Киева должны проходить в два тура. Ну не может мэр столицы избираться 20-ю процентами горожан! Тогда он просто не имеет права говорить от имени всех киевлян».

Также Александр Третьяков считает, что победителю второго тура выборов городского головы нужно передать полномочия руководителя исполнительной власти столицы. А должность председателя Киевской городской госадминистрации вообще ликвидировать, чтобы избежать дублирования функций руководителя столицы.

В то же время районные советы в Киеве, по мнению Третьякова, нужно восстановить. «Горожанину гораздо проще обращаться с жалобами на ЖЭК к депутату райсовета, который, как правило, знает каждый дом в округе, чем к народному депутату», - считает он.

Оппозиционный депутат уверен, что решение вопроса по объявлению выборов мэра Киева тормозится искусственно.

«Считаю, что этот вопрос должен быть решен как можно быстрее: город де-факто обезглавлен, - заявил политик. - Но не только народные депутаты должны бороться за проведение выборов в столице, а и сами киевляне. Почему, скажите, они не возмущаются тем, что лишены права посредством выборов влиять на ситуацию в городе? Вот и получается, что пока большинство жителей Киева не считают этот вопрос для себя важным, в коридорах столичной власти остается все меньше киевлян ».

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу № 218, объединяющем части Святошинского и Оболонского районов столицы.

фото: УНИАН

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