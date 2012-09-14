В Раду идет кандидат-пророк, который сам будет стоять на страже Украины

На Тернопольщине кандидат в народные депутаты по 163 избирательному округу Мирослав Копак называет себя пророком.

Об этом говорится в его предвыборной программе, опубликованной на сайте ЦИК.

«Запомните мой Знак - семь по три раза в семь. Я вам не доверяю. На страже Украины буду стоять сам". На чьей стороне станем Мы в этом поединке? Выбор за Вами. А я, пророк Мирослав Копак, прошу Вас, дорогие тернополяне, своим дружеским голосованием поддержать мою программу", - сказал кандидат.

"Пророк с колыбели независимости собирается смутить сознание" тернополян в отношении выбора народных депутатов в Верховную Раду седьмого созыва.

По его мнению, 24 августа 1991 года на украинскую землю пришел Господь и "с третьей попытки в своей Мощной деснице принес невиданный подарок - Свободу и Независимость, чтобы вручить его представителям наивысшей украинской власти - Верховной Рады.



"У Народной Рады, этой ветви власти, радости не было предела. Они готовы были даже выхватить подарок у Господа. Но, Всевышний сказал, что все должно быть по вашим земным законах. Консервативные силы сразу испугались получать с десницей Всевышнего этот дар. И вот, наступила торжественная минута дарения. 25 депутатов, уже, то от радости, или от горя, так напились, что даже не успели дойти, чтобы получить сокровище. 321 депутат, молодцы, крепко по-конституционному схватили драгоценность. Четыре козла так уперлись рогами, ни за какие деньги сокровища не захотели. Остальные, хотя еще не пили, но вели себя так, будто были полностью пьяными. Они как бы взяли драгоценность, а как бы и не взяли", - сказал кандидат.

Кандидат в нардепы дальше рассказал, что депутаты так спешили «обмыть» подарок, что даже забыли поблагодарить Господа, чем разгневали его. И он послал украинцам свою кару: "Вы будете как бы независимыми и как бы в Союзе. Чтобы ваши дети не имели места и вы долго мучались, забираю все колыбели. Оставляю ваши ухищрения дьявольские и добавляю раздора. Сами вы с таким неопределенным положением ничего не сделаете. Пройдет время, и Я пошлю своего посланника - пророка от колыбели. Он снимет с вас Мою Кару" – сказал пророк.

Фото: polemika.com.ua

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