Райс в Крыму рассказала об уроках революций

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По мнению 66-го Государственного секретаря Соединенных Штатов, доктора Кондолизы Райс, революции на Ближнем Востоке являются «большим уроком для всех лидеров, исповедующих авторитарный стиль руководства страной».

Об этом она заявила в специальном выступлении на сессии «Будущее глобального мироустройства и безопасности» 9-й Ялтинской ежегодной встречи, сообщает официальный сайт YES.

«То, что происходит (на Ближнем Востоке. – Ред.), показывает очень четко: авторитаризм нестабилен. Рано или поздно люди потребуют таких же прав, которые имеют люди в демократиях», – сказала экс-госсекретарь США.

В этой связи, Райс напомнила, что «за последние десять лет международная система пережила три огромных шока. Для десяти лет это много. И неудивительно, что мир ощущает, что изменения слишком быстрые, иногда неконтролируемые и опасные».

По ее мнению, первым шоком были события 11 сентября 2001 года. В результате атак на Всемирный торговый центр и правительственные здания американцы изменили свое восприятие физической безопасности. «Мы также поняли, что самая большая опасность идет не от столкновения больших и мощных стран, но от таких стран как Афганистан, от террористических группировок», - сказала бывший Госсекретарь США.

Вторым глобальным шоком, по мнению Райс, стал финансовый кризис 2008 года, бросивший вызов экономической безопасности мира. Изменились представления о сбережениях – недвижимость уже перестала быть надежной сферой вложений. Большое количество людей осталось без работы, и есть серьезные сомнения, смогут ли они получить работу в будущем. В результате этого шока мир обнаружил, что «технологии наказывают людей, у которых нет достаточного образования. Работы за 8 долларов в час исчезли». Этот шок привел к драматическим социальным последствиям – в частности, возникли конфликты между правительствами и народами, в том числе, и по вопросу возраста выхода на пенсию.

Наконец, третьим шоком Райс назвала революции на Ближнем Востоке. «То, что происходит, показывает очень четко: авторитаризм нестабилен. Рано или поздно люди потребуют таких же прав, которые имеют люди в демократиях», – сказала экс-госсекретарь США. И это является большим уроком для всех лидеров, исповедующих авторитарный стиль руководства страной. Ведь альтернативой распространения демократии будет революция, которая является гораздо худшим сценарием, чем реформы.

«Гнев народа – это ужасный путь политических реформ, это неправильный путь политических реформ. Революции являются редко положительным сценарием развития событий. Революции безобразны, жестоки, ведут к непонятным, непредсказуемым, нестабильным результатам», – подчеркнула она.

Под влиянием трех глобальных шоков мир драматически изменился. В такие моменты, по мнению Кондолизы Райс, очень важно сосредоточиться на основополагающих вещах. «Когда происходят тектонические сдвиги, мы должны думать, как мы можем перестроиться, как мы можем гарантировать большую свободу, большую безопасность и лучший мир», - отметила она.

Как ранее писал Главред, 9-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе» проходит с 13 по 16 сентября 2012 г. в Ливадийском дворце Ялты. Более 200 ведущих представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 20 стран мира обсудят основные глобальные вызовы и их влияние на Европу, Украину и мир.

фото: YES

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