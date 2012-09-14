Европа рассказала Януковичу, при каких условиях признает новую Раду

{1-}Европейские политики рассказали Президенту Виктору Януковичу, что легитимность будущей Верховной Рады будет зависеть от хода выборов.

Об этом по итогам встречи с Януковичем на 9-м форуме Ялтинской европейской стратегии заявили комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт и председатель Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента Эльмар Брок, передает УНИАН.

В заявлении говорится: «Легитимность будущего парламента будет зависеть от проведения выборов, которые должны быть свободными и честными в соответствии с высшими международными стандартами. В этом контексте мы подчеркиваем важность свободы средств массовой информации».

Представители Евросоюза также подчеркнули, что не должно быть паузы в отношениях Украина-ЕС, а также места для компромисса в вопросе ценностей.

Кроме того, представители Евросоюза заявили о необходимости решения вопроса выборочного правосудия для продвижения на новый уровень отношений, предусмотренный Соглашением об ассоциации.

«Мы выражаем сожаление, что последствия нынешней ситуации не позволят двум возможным лидерам оппозиции принимать участие в парламентских выборах в результате судебных процессов, которые не отвечали международным стандартам честности, прозрачности и независимости юридического процесса», - говорится в заявлении.

фото: president.gov.ua

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