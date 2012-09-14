В Судане напали сразу на три посольства западных стран

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В столице Судана Хартуме сотни демонстрантов штурмуют посольства США, Великобритании и Германии.

По данным телеканал "Аль-Джазира", чтобы разогнать разъяренную толпу полицейские применяют гранаты со слезоточивым газом, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сотни демонстрантов прорвались сегодня в посольство Германии в Хартуме. На кадрах, транслируемых в прямом эфире телеканалом "Аль-Джазира", видно, как десятки людей, проломив высокие металлические заграждения, карабкаются по стенам дипмиссии. Нескольким протестующим удалось забраться на верхний этаж здания и установить на нем черный флаг с надписью "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед - пророк его". С территории посольского комплекса вздымаются клубы дыма.

Аналогичная ситуация складывается и у дипломатического представительства Великобритании, которое расположено по соседству с немецким. Посольства окружены сотнями разгневанных людей, протестующих против снятого в США фильма, порочащего пророка Мухаммеда.

Поступает также информация о беспорядках вблизи дипмиссии США. Там сотрудники правопорядка применили для разгона участников акции протеста слезоточивый газ.

Как ранее писал Главред, 14 сентября акции протеста в связи с появлением в сети интернет снятого в США фильма, порочащего пророка Мухаммеда, охватили уже несколько арабских стран. Беспорядки продолжаются в Каире и Йемене, демонстрация проходит у стен посольства США в столице Катара Дохе.

фото: кадры видео bbc.co.uk

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