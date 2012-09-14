Власенко обозвал судью Киреева «дауном»

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Делом экс-премьера Юлии Тимошенко занимаются не судьи, а «клоуны в мантиях», а в эталон судебной системы возведен абсурд «с лицом дауна Киреева»

Об этом народный депутат, защитник Тимошенко Сергей Власенко заявил в интервью «Фразе».

«Сейчас из процессов уже выгоняют адвокатов, их ограничивают в сроках, предоставляемых законом для ознакомления с делом, судьи без каких-либо оснований заявляют, что адвокаты затягивают рассмотрение дел... Хотя адвокаты просто выполняют свою работу, пытаясь докопаться до истины! Вот такой бред и абсурд на сегодняшний день возведен в эталон судебной системы. Сегодня у нас этот эталон — с лицом дауна Киреева...», – рассказал Власенко.

А на уточняющий вопрос журналиста: «Так и напишем: «дауном»?», ответил: «Конечно, пускай обращается в суд!»

Как ранее писал Главред, судья Печерского райсуда Родион Киреев, прославившийся судебным процессом по делу экс-премьера Юлии Тимошенко, пока не пошел на повышение и трудится на той же должности.

По информации очевидцев, его по-прежнему сопровождает на работу госохрана. П

осле приговора экс-премьеру Киреев огласил еще 16 обвинительных вердиктов. Среди рассмотренных преобладают мелкие дела о хранении нескольких граммов конопли, краже велосипедов и мобильных телефонов.

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