Более миллиона россиян считают украинский язык родным

{1-}Более одного миллиона россиян считают родным украинский язык.

Об этом сообщил глава министерства образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, пишет РИА Новости.

"Мы отмечаем в России большой интерес к изучению украинского языка, более миллиона российских граждан считают украинский язык родным, а в Украине есть интерес к русскому языку", - сказал он в ходе подписания меморандума о взаимопонимании между Минобрнауки РФ и министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины.

По его словам, в России есть запрос со стороны родителей о создании большего количество школ, где украинский будет языком обучения. При этом, один из украинских банков готов взять на себя материально-техническое обеспечение финансирования гимназий, подбор кадров и вопросы текущей деятельности.

Дни науки и образования Российской Федерации на Украине проходят с 13-14 сентября в Киеве. В 2011 году в Москве прошли Дни образования и науки Украины в РФ. Инициатива проведения перекрестных мероприятий принадлежит подкомитету по вопросам гуманитарного сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

Напомним, в Москве министр образования Дмитрий Табачник пожаловался, что в Украине не хватает русских школ.

«Самая трудная ситуация сложилась в Киеве, что в русских школах и гимназиях на одно место в первом классе претендовало пять-семь человек. Это, конечно, проблема, и мы со столичной мэрией обязаны сделать шаги навстречу людям, потому что даже по официальной переписи, независимо от языка общения, 22 процента киевлян себя позиционировали русскими, как граждане Украины, русские по национальности», - отметил он.

фото: obozrevatel.com

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