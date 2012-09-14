В Индии мусульмане забросали ботинками консульство США

14 сентября, толпа раздраженных протестующих мусульман забросала камнями, сандалиями и ботинками здание консульства США в индийском городе Ченнаи, протестуя против фильма "Невиновность мусульман", сообщает телеканал NDTV.

По информации СМИ, демонстранты выбили стекла в справочном окне и полицейской будке. Полиция оцепила здание консульства. По предварительной информации, никто из сотрудников консульства не пострадал, пишет РИА Новости.

Появившийся на YouTube трейлер к фильму "Невиновности мусульман" спровоцировал нападения на американские посольства в арабских странах, при одном из которых в ливийском городе Бенгази 11 сентября погибли посол США Кристофер Стивенс и еще три человека.

Фильм "Невиновность мусульман" вы можете посмотреть здесь

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в пятницу назвал фильм "оскорбительным для мусульман" и специально созданным для разжигания ненависти. В Индии проживают примерно 160 миллионов приверженцев ислама - более 13% населения.

Напомним, скандальный фильм "Невиновность мусульман" уже спровоцировал на этой неделе нападения на американские посольства в ряде мусульманских стран.

Массовые акции протеста произошли у стен дипломатических представительств США более чем в десяти странах на Ближнем Востоке и в Африке. Наиболее масштабные беспорядки отмечены в Каире и Сане, в этих городах погибли как минимум четыре человека, сотни получили ранения.

фото, видео: indiatvnews.com, presstv.com, youtube.com/delhincrnow

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