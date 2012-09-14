В Судане демонстранты проникли на территорию посольства США и сожгли флаг

{1-}В Судане демонстранты проникли на территорию посольства США и сорвали американский флаг, заменив его на знамя одной из исламистских организаций

Несколько человек митингующих против созданного в США фильма "Невиновность мусульман" прорвали полицейское оцепление посольства и перелезли через внешнюю ограду здания американской дипмиссии, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как сообщалось ранее, в Судане подверглись атакам посольства Великобритании и ФРГ. Также поступала информация, что, по меньшей мере, один человек погиб во время столкновений между суданской полицией и участниками демонстраций, которые проходят возле посольства США к югу от суданской столицы, Хартума.

Массовые акции протеста против фильма "Невиновность мусульман", порочащего пророка Мухаммеда, прошли накануне и продолжились в пятницу у стен дипломатических представительств США более чем в десяти странах Ближнего Востока и Африки.

Наиболее масштабные беспорядки отмечены в Каире и Сане, погибли как минимум четыре человека, сотни получили ранения.

фото: bbc.co.uk

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