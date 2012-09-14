Директор одесского VIP-ресторана за отравление студентов может сесть на 8 лет

{1-}25 мая текущего года 22 пятикурсника Одесской национальной юридической академии на выпускном вечере отравились недоброкачественной едой. Бизнесмену грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Предпринимателя, арендовавшего помещение ресторана «Золотой берег», будут судить за инцидент с отравлением выпускников, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

По информации прокуратуры, в суд было направлено уголовное дело в отношении директора частного предприятия, которое обслуживало на вечеринке 25 мая пятикурсников Юридической академии недоброкачественной пищей.

Руководителя ресторана обвиняют в нарушении санитарных правил, что привело к массовому отравлению.

Как сообщал «Главред» ранее, 26-28 мая в были госпитализированы 22 выпускника Национального университета Одесская юридическая академия, которые отмечали окончание учебы в ресторане «Золотой берег». Медики поставили всем им диагноз «гастроэнтероколит».

Президент Академии Сергей Кивалов потребовал привлечения к ответственности виновных, «вплоть до возбуждения уголовных дел».

фото: atv.odessa.ua

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