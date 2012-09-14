Forbes назвал страны, куда чаще всего уезжают украинцы

{1-}Forbes назвал страны, куда чаще всего уезжают на проживание украинцы. По неофициальным оценкам, количество украинцев, живущих и работающих за границей, составляет примерно 5-7 миллионов человек.

В то же время, по данным посольств и консульств Украины за рубежом, легально проживающих за пределами Украины граждан насчитывается около 1,14 миллионов, пишет УКРИНФОРМ.

Больше всего украинцев, согласно статистике, проживает в Италии (официальное их число в стране составляет 208 796 человек), Германии (159 308) и России (126 374). В первой пятерке также оказались Чехия, где количество приезжих из Украины достигло 116 371, и Израиль (97 617).

Кроме того, достаточно много легально проживающих украинцев в Испании - 77 217 человек, США - 59 917, Греции - 50 081, Португалии - 48 022 и Канаде - 43 000.

Издание также называет страны, где "прописанных" украинцев меньше всего: в Бурунди, Руанде и Уганда находится по три украинца, а в Танзании, по официальным данным, состоит на учете 11 украинцев.

фото: trkregion.dp.ua

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