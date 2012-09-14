В США из-за угрозы теракта эвакуировали два университета

{1-}14 сентября, в США, после звонка о бомбах эвакуировали Техасский университет в Остине. Бомбы якобы заложены на территории кампуса, сообщает KXAN. Звонок поступил около 8:30 утра по местному времени (16:30 по киевскому).

По словам представителя администрации университета, звонивший - мужчина, который говорил с восточным акцентом, - заявил, что он является членом "Аль-Каиды", а также предупредил, что бомбы взорвутся около 10 утра. В заявленное им время, однако, взрывов не произошло, пишет lenta.ru.

Одновременно с техасским из-за угрозы взрыва был эвакуирован Университет Северной Дакоты. В сообщении об эвакуации, размещенном на сайте этого вуза, всех студентов и сотрудников просят покинуть кампус и не звонить в экстренные службы, чтобы не занимать телефонные линии.

Как пишут американские СМИ, некие угрозы получил еще один североамериканский вуз - крупнейший в США независимый лютеранский университет, расположенный в Вальпараисо, штат Индиана. Характер этих угроз неясен, однако эвакуации в связи с ними объявлено не было.

Есть ли связь между этими тремя инцидентами, неясно.

Напомним, скандальный фильм "Невиновность мусульман" спровоцировал на этой неделе нападения на американские посольства в ряде мусульманских стран.

Массовые акции протеста произошли у стен дипломатических представительств США более чем в десяти странах на Ближнем Востоке и в Африке. Наиболее масштабные беспорядки отмечены в Каире и Сане, в этих городах погибли как минимум четыре человека, сотни получили ранения.

фото: 100dorog.ru

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