Мир потратил на вооружение в прошлом году 1,7 триллиона - ООН

{1-}Затраты на вооружения в прошлом году в мире достигли 1,7 триллиона долларов.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на форуме высокого уровня в Генассамблее всемирной организации по вопросам "культуры мира", пишет РИА Новости.

"Мир тратит в день почти в два раза больше на вооружение, чем ООН тратит на свои глобальные миссии мира, защиту прав человека и развитие за целый год", - подчеркнул Паг Ги Мун.

"Это огромная цена для людей, которые ложатся спать голодными; для детей, которые умирают от недостатка чистой питьевой воды; для крестьян, которые не могут возделывать землю, потому что она засорена минами", - сказал генсек ООН.

По его словам, экономисты называют это "ценой выбора", но он лично считает такие затраты "аморальными".

"Мир интуитивно осознает, что не может быть военного решения конфликтов, что скудные мировые ресурсы должны тратиться на то, чтобы помогать людям процветать, а не на оружие, которое умножает страдания", - заявил он.

Касаясь своего нового пятилетнего срока на посту генерального секретаря ООН, он подтвердил, что разоружение станет "ключевым приоритетом" в повестке дня его предстоящей работы.

фото: islamrf.net

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